Aeroporto di Comiso, dall'1 novembre continuità territoriale: in un mese con Aeroitalia più di 5000 passeggeri

Morto a Segrate Paul Baccaglini: per cinque mesi fu alla presidenza del Palermo Calcio

SportPalermo

"Il Palermo FC, con il presidente Dario Mirri e tutta la famiglia City Football Group, esprime il proprio cordoglio per la prematura scomparsa di Paul Baccaglini, presidente dell’US Città di Palermo negli ultimi mesi della stagione 2016-2017". Così il club rosanero in una nota.
Paul Baccaglini, ex inviato delle Iene e presidente del Palermo per cinque mesi nel 2017, è stato trovato morto nella sua casa di Segrate, a Milano. Aveva 41 anni. Secondo le prime informazioni si sarebbe suicidato. A ritrovare il corpo senza vita sarebbe stata la compagna. Sull'episodio stanno indagando i carabinieri di Milano e la Procura ha disposto l'autopsia.

