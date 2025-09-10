ou
Catania, rifiuta dimissioni da ospedale e aggredisce i medici: denunciato

CronacaCatania

Rifiuta le dimissioni in ospedale e aggredisce il personale sanitario. Un paziente 44enne e' stato denunciato per interruzione di pubblico servizio e minacce da carabinieri della Stazione di Catania Nesima e del Nucleo Radiomobile, intervenuti ne reparto di cardiologia dell'ospedale Garibaldi. Qui l'uomo, residente a Catania, ha minacciato e aggredito verbalmente medici e infermieri. In particolare, rientrando da un esame clinico, ha inveito contro il personale sanitario che, atteso il miglioramento delle sue condizioni di salute, gli aveva appena comunicato le dimissioni. Il paziente, tuttavia, in forte stato di agitazione, pretendendo di continuare a occupare il posto letto nel reparto, ha prima insultato una cardiologa di turno e, successivamente, aggredito verbalmente anche una psichiatra intervenuta. La situazione ha generato pesanti ripercussioni sul regolare svolgimento delle attivita' ospedaliere, richiedendo l'intervento dei carabinieri che, immediatamente giunti sul posto, hanno dapprima tentato un dialogo con il paziente per riportarlo alla calma, ma poi, sono stati costretti a bloccarlo, fornendo supporto ai medici per le procedure di Trattamento sanitario obbligatorio.

