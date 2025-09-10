ou
Aeroporto di Comiso, dall'1 novembre continuità territoriale: in un mese con Aeroitalia più di 5000 passeggeri

Si scontra con una volante della polizia, motociclista ferito a Palermo

CronacaPalermo

Un incidente stradale si è verificato ieri sera tra una moto e una volante della polizia all'incrocio tra via Notarbartolo e via Leopardi, a Palermo. A riportare le ferite più gravi è stato un motociclista di 19 anni a bordo di una Kawasaki, trasportato all'ospedale Civico in codice rosso a causa di diverse fratture. I due agenti a bordo della volante hanno riportato solo lievi contusioni e sono stati medicati all'ospedale Villa Sofia. Le volanti erano dirette a Borgo Nuovo dove si era verificato un furto d'auto. Dopo lo scontro l'auto della polizia è finita contro un palo della segnaletica stradale. Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato i feriti in ospedale e la polizia municipale per i rilievi.

