ou
ULTIME NOTIZIE

Aeroporto di Comiso, dall'1 novembre continuità territoriale: in un mese con Aeroitalia più di 5000 passeggeri

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Banner Sottotestata quattrocento
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
Catania, sanzionate Gastronomia e una discoteca

Catania, sanzionate Gastronomia e una discoteca

CronacaCatania

Prosegue i controlli dei poliziotti della divisione Polizia amministrativa e sociale della Questura di Catania in alcune attività di ristorazione e di intrattenimento. Questa volta sotto lente d'ingrandimento sono finiti una gastronomia specializzata nella preparazione di kebab nei pressi di piazza Stesicoro e una discoteca in un lido della Plaia. Nel primo caso gli agenti hanno accertato la vendita di bevande alcoliche oltre l'orario previsto e, pertanto, al titolare è stata contestata una sanzione amministrativa di 6.666 euro. Nella discoteca, invece, i poliziotti hanno verificato che, nonostante le danze si sarebbero dovute concludere entro le 3, come indicato nella licenza rilasciata dal questore, la serata era ancora in pieno svolgimento, con persone intente a ballare e a consumare bevande alcoliche. Il titolare è stato denunciato per aver violato le prescrizioni imposte dal questore nella licenza e nei suoi confronti è stata applicata una sanzione amministrativa di 6.666 euro, in quanto responsabile della somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche oltre l'orario stabilito. L'attività della Squadra amministrativa proseguirà nei prossimi giorni anche in altre zone, secondo un piano predisposto dalla Questura di Catania.

Potrebbero Interessarti