Catania, sanzionate Gastronomia e una discoteca

Prosegue i controlli dei poliziotti della divisione Polizia amministrativa e sociale della Questura di Catania in alcune attività di ristorazione e di intrattenimento. Questa volta sotto lente d'ingrandimento sono finiti una gastronomia specializzata nella preparazione di kebab nei pressi di piazza Stesicoro e una discoteca in un lido della Plaia. Nel primo caso gli agenti hanno accertato la vendita di bevande alcoliche oltre l'orario previsto e, pertanto, al titolare è stata contestata una sanzione amministrativa di 6.666 euro. Nella discoteca, invece, i poliziotti hanno verificato che, nonostante le danze si sarebbero dovute concludere entro le 3, come indicato nella licenza rilasciata dal questore, la serata era ancora in pieno svolgimento, con persone intente a ballare e a consumare bevande alcoliche. Il titolare è stato denunciato per aver violato le prescrizioni imposte dal questore nella licenza e nei suoi confronti è stata applicata una sanzione amministrativa di 6.666 euro, in quanto responsabile della somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche oltre l'orario stabilito. L'attività della Squadra amministrativa proseguirà nei prossimi giorni anche in altre zone, secondo un piano predisposto dalla Questura di Catania.