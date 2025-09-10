ou
Aeroporto di Comiso, dall'1 novembre continuità territoriale: in un mese con Aeroitalia più di 5000 passeggeri

Forestali ad Alicudi e Ginostra per catturare le capre selvatiche

CronacaMessina

Da giovedì gli operai del Corpo forestale sbarcheranno alle Eolie e precisamente nella più piccola delle sette isole, Alicudi, e nel borgo Ginostra, a Stromboli, con l'obiettivo di tentare di catturare le numerose capre selvatiche che si aggirano indisturbate tra gli abitanti delle piccole isole. Un problema atavico per Alicudi e anche per Ginostra.
I forestali hanno già fatto diversi sopralluoghi e hanno anche realizzato e montato le recinzioni.
Un'operazione fortemente voluta dal sindaco di Lipari e di sei delle sette isole dell'arcipelago eoliano, Riccardo Gullo, che al prefetto di Messina Cosima Di Stani ha esposto questo problema e soprattutto è riuscito a evitare l'abbattimento degli animali che verranno, invece, trasportati in un'azienda siciliana.

