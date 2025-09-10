Aggredirono 3 poliziotti a manifestazione 'No Ponte' a Messina: 3 arresti
Tre persone sono state arrestate dalla polizia, su ordine del Gip di Messina, per le violenze durante la manifestazione "Carnevale No ponte" dell'1 marzo scorso.
Due degli arrestati sono residenti a Bari, l'altro in provincia di Varese.
Sono accusati di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni gravissime, danneggiamento, deturpamento, minaccia in concorso. I manifestanti (uno con il costume da scheletro, l'altro da lucertola), avrebbero lanciato sassi, fumogeni, bottiglie e bombe carta all'indirizzo degli agenti e, insieme ad una terza persona, avrebbero aggredito due poliziotti.