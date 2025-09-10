ou
Aeroporto di Comiso, dall'1 novembre continuità territoriale: in un mese con Aeroitalia più di 5000 passeggeri

Maltempo, treno fermato a pochi metri da una voragine

Fatti&Notizie

Il maltempo ha provocato una frana all'isola d'Elba e circa 200 persone sono rimaste isolate. La frana ha comportato l'interruzione della viabilità in località Forno, isolandot emporaneamente gli abitanti. Esondati il fosso della Valle di Lazzaro e il fosso della Concia, entrambi a Portoferraio. Linea ferroviaria Milano-Lecco sospesa per l'intervento dei vigili delfuoco, che sono riusciti a fermare un treno a pochi metri da una voragine causata dal maltempo nei pressi della stazione ferroviaria di Bulciago (Lecco), una delle zone più colpite dalla forte perturbazione temporalesca della scorse ore.

