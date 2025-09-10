Coniugi morti sulla Buccheri - Buscemi, 500 donazioni per il figlio orfano
Ha ricevuto più di cinquecento donazioni in pochi giorni la raccolta fondi lanciata su GoFundMe dopo l’incidente tra due moto, avvenuto domenica scorsa sulla SS 124 tra Buccheri e Palazzolo Acreide, nel siracusano, in cui hanno perso la vita Marius Ionut Mihalache, Giuliana Briguglio e Nunzio Parisi. “Una tragedia - scrivono gli organizzatori - ha colpito profondamente la vita del nostro collega e amico Giuseppe Briguglio. A causa di un incidente stradale, hanno perso la vita sua sorella Giuliana, di 39 anni, e il marito Nunzio, di 33, lasciando dietro di sé un bimbo di soli 10 anni che ora dovrà crescere senza i suoi genitori”. Giuliana, originaria di Francofonte, viveva col marito e il figlio a Grammichele. “Abbiamo deciso di aprire questa raccolta fondi - si legge - per aiutare Giuseppe e la sua famiglia ad affrontare le spese dei funerali e, se possibile, dare anche un piccolo sostegno per il futuro del bambino”. “Ogni contributo - proseguono - sarà un gesto di amore e vicinanza che potrà alleviare almeno in parte il peso immenso di questo dolore”. L’iniziativa solidale, arrivata a 17mila euro, è raggiungibile al link https://www.gofundme.com/f/un-aiuto-per-giuseppe-e-il-piccolo-carmelo