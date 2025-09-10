Isola Capo Rizzuro senza ambulanza perchè guasta: disagi al Pet

La Postazione di emergenza territoriale di Isola di Capo Rizzuto si trova a operare in condizioni di difficoltà a causa del guasto che ha reso inutilizzabile l'ambulanza in dotazione.

Lo denuncia la sindaca Maria Grazia Vittimberga chiedendo alla Regione Calabria di trovare una soluzione.

Secondo quanto afferma la sindaca "ad oggi il mezzo non è stato ancora riparato e il servizio viene garantito solo grazie alla disponibilità della Croce Verde Silana, che ha messo a disposizione la propria ambulanza, inizialmente prevista per rafforzare il sistema nel periodo estivo.

La situazione si protrae ormai da troppo tempo, rischia di penalizzare fortemente non solo Isola Capo Rizzuto ma l'intero comprensorio".

"Come Sindaco - prosegue Maria Grazia Vittimberga - ho il dovere di esprimere la mia preoccupazione e di rivolgere un appello alla Regione Calabria affinché si possa trovare al più presto una soluzione stabile. Non si può chiedere al volontariato, che ringrazio pubblicamente, di sostituire ciò che deve essere garantito dal servizio pubblico".

La sindaca di Isola Capo Rizzuto chiede che si intervenga immediatamente "per restituire alla postazione di Isola di Capo Rizzuto un servizio efficiente e all'altezza delle necessità del territorio. Siamo certi che, come già dimostrato in passato, questo appello verrà recepito e risolto in tempi brevi".