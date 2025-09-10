ou
ULTIME NOTIZIE

Giovane di 23 anni accoltellato in pieno centro a Bari: scattano indagini

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Banner Sottotestata quattrocento
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
Università di Catanzaro, boom iscritti a professioni sanitarie

Università di Catanzaro, boom iscritti a professioni sanitarie

Altro sud

Università Magna Graecia conferma la sua attrattività in relazione a tutti i corsi di laurea delle Professioni sanitarie. Boom di iscritti al concorso dell'Ateneo di Catanzaro: in totale i candidati sono stati 1.400.
Lo rende noto lo stesso Ateneo.
"Dati - è scritto in una nota - che dimostrano la leadership dell'Ateneo di Catanzaro in un campo così importante e strategico come quello sanitario. I numeri parlano chiaro: nonostante la novità del semestre filtro, l'Università Magna Graecia ha registrato iscrizioni in crescita per tutti i corsi di laurea delle professioni sanitarie, superando in molti casi le aspettative e la media di altre università. Questo risultato non è affatto casuale. È il frutto di una visione lungimirante, di investimenti mirati e dello straordinario impegno dei docenti che guidano i corsi e che hanno sempre puntato sulla formazione di qualità".
L'Università Magna Graecia di Catanzaro, nell'ambito delle professioni sanitarie, rileva l'Ateneo, vanta un'offerta diversificata: infermieristica, infermieristica interateneo - sede didattica Rc, fisioterapia, ostetricia, logopedia, dietistica, tecnico di radiologia medica, tecniche di laboratorio biomedico, tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, igiene dentale, tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro.
"Siamo estremamente orgogliosi di questi numeri. Questo boom di iscrizioni - afferma il rettore Giovanni Cuda - rappresenta per noi una conferma della qualità della nostra offerta formativa. Preparare i futuri professionisti della sanità è una grande responsabilità per il nostro Ateneo. Competitività e attrattività sono due parole chiave nella nostra attività quotidiana e il nostro impegno è quello di fornire le migliori competenze necessarie per affrontare le sfide del futuro. Il nostro approccio, che unisce teoria e pratica, si è dimostrato vincente ed è stato riconosciuto e scelto dai giovani calabresi e non solo. La formazione di qualità garantita dall'Ateneo di Catanzaro - evidenzia Cuda - si riflette storicamente anche nei tassi di occupazione dei nostri laureati che trovano, nell'immediatezza, collocazione nel mondo del lavoro".

Potrebbero Interessarti