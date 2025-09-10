Cinema, torna il Tropea Film Festival

Proiezioni, incontri e panel tematici dedicati ad argomenti di grande attualità, tra cui intelligenza artificiale, formazione per i giovani e nuove opportunità professionali nell'audiovisivo.

È il programma della terza edizione del Tropea Film Festival in programma dal 14 al 20 settembre.

Presidente di giuria è il regista pluripremiato statunitense Abel Ferrara. Il primo ospite internazionale annunciato è Nick Vallelonga, attore, regista e sceneggiatore italoamericano, vincitore dell'Oscar per il Miglior Film e la Migliore Sceneggiatura Originale con Green Book.

Tra gli altri ospiti annunciati figurano anche Francesco Pannofino con la moglie Emanuela Rossi. Saranno presenti, inoltre, Giovanni Esposito e Francesco Di Leva accanto a Peppe Lanzetta e Claudio Giovannesi. Presenti anche Massimiliano Bruno, Antonio Catania e Miriam Candurro. A completare il parterre, il regista e sceneggiatore Gianluca Ansanelli.

L'immagine ufficiale della locandina 2025 rende omaggio a Ugo Tognazzi, a 35 anni dalla sua scomparsa. All'attore sarà dedicata anche una mostra allestita a Palazzo Santa Chiara, curata da Marco Dionisi e supervisionata da Ricky Tognazzi, che ripercorrerà carriera, vita privata ed eredità artistica di uno dei grandi protagonisti del cinema italiano.

In occasione della mostra saranno presenti anche i figli Gianmarco, Maria Sole e Ricky accompagnato dalla moglie Simona Izzo. Tra le anticipazioni già confermate, il ritorno dell'attrice Mădălina Ghenea, che porterà a Tropea uno spot girato proprio nella città e destinato a diventare un biglietto da visita internazionale per il territorio.

Confermati anche i due contest ufficiali: Un corto per Tropea, dedicato ai giovani registi, e Spazio Casting, rivolto a chi sogna di entrare nel mondo del cinema. Inoltre, si terranno i workshop sui mestieri del cinema in collaborazione con la Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, rivolti ai giovani che si affacciano al mondo del lavoro.

L'edizione 2025 sarà inoltre arricchita dalla celebrazione di importanti anniversari: i 50 anni dalla scomparsa di Pier Paolo Pasolini, i 100 anni dalla nascita di Andrea Camilleri e i 50 anni dalla prima di Amici Miei di Mario Monicelli, che vide tra i protagonisti proprio Ugo Tognazzi.

"Questa edizione, sempre più aperta ai giovani - afferma Emanuele Bertucci, direttore del Festival - introduce una proposta di matinée con film e confronto con i protagonisti anche la mattina. A queste si affiancheranno le proiezioni pomeridiane e serali, per un totale di 30 titoli. È un segnale forte di un festival che guarda al cinema di sostanza offrendo spazio alla riflessione, alla formazione e al dialogo con le nuove generazioni".