ou
ULTIME NOTIZIE

Giovane di 23 anni accoltellato in pieno centro a Bari: scattano indagini

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Banner Sottotestata quattrocento
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
Giovane di 23 anni accoltellato in pieno centro a Bari: scattano indagini

Giovane di 23 anni accoltellato in pieno centro a Bari: scattano indagini

Altro sud

Un 23enne libico è stato accoltellato questa notte a Bari e poi soccorso in piazza Umberto, nel pieno centro città. Il giovane aveva ferite alla testa e ad una mano ed è stato trasportato al Policlinico, ma non sarebbe in pericolo di vita.
Sul posto, oltre agli operatori del 118, sono intervenute le volanti della polizia di Stato, che hanno avviato i rilievi. Si tratta dell'ennesimo episodio di violenza avvenuto negli ultimi giorni nelle piazze centrali della città.

Potrebbero Interessarti