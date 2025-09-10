Giovane di 23 anni accoltellato in pieno centro a Bari: scattano indagini

Un 23enne libico è stato accoltellato questa notte a Bari e poi soccorso in piazza Umberto, nel pieno centro città. Il giovane aveva ferite alla testa e ad una mano ed è stato trasportato al Policlinico, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto, oltre agli operatori del 118, sono intervenute le volanti della polizia di Stato, che hanno avviato i rilievi. Si tratta dell'ennesimo episodio di violenza avvenuto negli ultimi giorni nelle piazze centrali della città.