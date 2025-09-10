Meno turisti a Ragusa, Firrincieli (M5S): tendenza nazionale

In questi giorni la discussione pubblica sullo stato del turismo a Ragusa si è accesa, anche a seguito delle recenti dichiarazioni del sindaco Cassì. Ritengo necessario ribadire, con chiarezza e senso di responsabilità, che la situazione che stiamo vivendo non è una peculiarità della nostra città, ma riflette una tendenza nazionale che coinvolge tutte le principali mete turistiche del Paese”. Così il consigliere comunale Sergio Firrincieli (Movimento Cinque Stelle) interviene nel dibattito, puntualizzando, ieri sera in aula, che “non si può addossare agli operatori locali la responsabilità di una flessione turistica che va invece ricondotta a fattori economici di portata generale”. Secondo Firrincieli, infatti, “il vero nodo resta il progressivo calo del potere d’acquisto degli italiani, fenomeno che sta modificando le abitudini di spesa e consumo delle famiglie, costringendo molte di esse a rivedere o rinunciare alle vacanze. L’aumento costante del costo della vita, dalle bollette ai beni di prima necessità, incide in modo determinante sulle scelte di chi, fino a pochi anni fa, poteva permettersi di programmare serenamente viaggi e soggiorni estivi. Non possiamo ignorare che il disagio investe soprattutto il ceto medio, storicamente motore della domanda turistica interna, oggi in crescente difficoltà a sostenere i costi sia della quotidianità che del tempo libero".