Ragusa, altri sei esponenti politici passano in Forza Italia: Schifani "benedice" i nuovi arrivati

Continuano le "migrazioni" di esponenti politici ragusani verso Forza Italia. Il fenomeno sembra inarrestabile e le adesioni avvengono sotto la regia del deputato modicano Nino Minardo. Le ultime adesioni riguardano sei ingressi nel partito Azzurro: Fabrizio Ilardo, Giovanni Giuffrida, Simone Digrandi, Carla Mezzasalma, Daniele Vitale e Sergio Schininà. "La scelta di aderire a Forza Italia, dopo quella del Sindaco Peppe Cassì, arricchisce il nostro progetto politico e rafforza la presenza del partito a Ragusa, confermando Forza Italia come punto di riferimento per i moderati e per chi coniuga valori e concretezza nell’azione amministrativa" così Nino Minardo, deputato ibleo di Forza Italia e Presidente della Commissione Difesa della Camera dei Deputati, ha commentato le nuove adesioni di amministratori locali agli azzurri. Le ultime adesioni sono state ufficializzate a Palermo alla presenza del Governatore siciliano, Renato Schifani, e del coordinatore regionale forzista, Marcello Caruso.