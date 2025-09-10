ou
ULTIME NOTIZIE

Ragusa, altri sei esponenti politici passano in Forza Italia: Schifani "benedice" i nuovi arrivati

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Banner Sottotestata quattrocento
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
Ragusa, altri sei esponenti politici passano in Forza Italia: Schifani "benedice" i nuovi arrivati

Ragusa, altri sei esponenti politici passano in Forza Italia: Schifani "benedice" i nuovi arrivati

PoliticaPalermoRagusa

Continuano le "migrazioni" di esponenti politici ragusani verso Forza Italia. Il fenomeno sembra inarrestabile e le adesioni avvengono sotto la regia del deputato modicano Nino Minardo. Le ultime adesioni riguardano sei ingressi nel partito Azzurro: Fabrizio Ilardo, Giovanni Giuffrida, Simone Digrandi, Carla Mezzasalma, Daniele Vitale e Sergio Schininà. "La scelta di aderire a Forza Italia, dopo quella del Sindaco Peppe Cassì, arricchisce il nostro progetto politico e rafforza la presenza del partito a Ragusa, confermando Forza Italia come punto di riferimento per i moderati e per chi coniuga valori e concretezza nell’azione amministrativa" così Nino Minardo, deputato ibleo di Forza Italia e Presidente della Commissione Difesa della Camera dei Deputati, ha commentato le nuove adesioni di amministratori locali agli azzurri. Le ultime adesioni sono state ufficializzate a Palermo alla presenza del Governatore siciliano, Renato Schifani, e del coordinatore regionale forzista, Marcello Caruso.

Potrebbero Interessarti