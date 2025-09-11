Siracusa, giovani di Fratelli d'Italia: "No alla violenza, solidarietà a Paolo Romano"

In qualità di coordinatore cittadino del gruppo giovanile di Fratelli d'Italia e di dirigente più giovane dello stesso, dichiara Vittorio Ferreri: "Mi sento di esprimere a nome di tutti i ragazzi che ne fanno parte, piena solidarietà e pieno sostegno al nostro consigliere, Paolo Romano, vergognosamente aggredito all’uscita di palazzo Vermexio, dopo la seduta del consiglio comunale di Siracusa, giorno 9 settembre. Questi avvenimenti non devono succedere, non sono semplici scontri istituzionali o ideologici, ma sono la più pura forma di violenza e di negazione di democrazia che la nostra comunità ha subito e purtroppo, continua a subire anche sui social. Chiedo apertamente a tutte le forze politiche, apprezzando quanto fatto già dal primo cittadino, di condannare fermamente questo episodio e di non nascondersi dietro finto buonismo ideologico. Chi non condanna è complice, chi non condanna asseconda questi spiacevoli eventi ed infine, chi non condanna ne è parte integrante".