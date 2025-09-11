Notte bianca dello sport sabato a Santa Venerina

Santa Venerina si prepara a vivere la sua ottava edizione della Notte Bianca dello Sport, promossa dalla ASD Circolo Parrocchiale Red And White, affiliata al Comitato CSI di Acireale, con il patrocinio del Comune di Santa Venerina. L’evento si svolgerà sabato 13 settembre, a partire dalle ore 18, all’Istituto Comprensivo di via Aldo Moro, e vedrà protagoniste le associazioni sportive e le realtà della provincia, che offriranno esibizioni, dimostrazioni e spazi di avvicinamento alle diverse discipline. Saranno presenti il sindaco Santo Raciti, la Dirigente Scolastica dott.ssa Mariangiola Garraffo ed il parroco don Orazio Tornabene, a conferma del valore educativo e sociale dello sport, capace di trasmettere principi fondamentali quali lealtà, fraternità, rispetto e inclusione. Don Orazio Tornabene, il parroco, così dichiara: «La Notte Bianca dello Sport è molto più di una vetrina sportiva: è un segno concreto di come lo sport, vissuto con passione e responsabilità, contribuisca a formare cittadini e credenti consapevoli». Michele Faro, Michele Faro, referente ASD Circolo Parrocchiale Red And White, aggiunge: «Quest'iniziativa dimostra come lo sport possa essere strumento di educazione e di socialità. Ringraziamo istituzioni, scuola, parrocchia e associazioni che credono in questo progetto e che, anno dopo anno, permettono di offrire ai giovani e alle famiglie un’occasione di incontro, festa e crescita comunitaria». La serata si concluderà con uno spettacolo e un momento di festa, a suggello di un evento che unisce sport, fede e comunità.