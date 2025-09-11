ou
Risse e disordini in locali da ballo, chiuse 2 discoteche nel Palermitano

Vertice sulla sicurezza a Modica, la Dc: realtà diversa da quella rappresentata

PoliticaRagusa

Vertice in Prefettura sulla sicurezza a Modica. Per i consiglieri DC, Siamo Modica e Radici iblee non si può ridurre tutto a meri numeri statistici Anche se secondo l’Amministrazione comunale non esiste un allarme sicurezza in città e gli episodi verificatisi negli ultimi tempi sono da considerarsi fisiologici, noi riteniamo che la realtà sia ben diversa e manterremo alta la nostra attenzione. Ad illustrare i dati sono stati i vertici delle Forze dell’Ordine, presenti ieri, alla riunione convocata dal Prefetto di Ragusa che ha visto la presenza del Sindaco di Modica, dell’Assessore al centro storico, del Questore e dei Comandanti provinciali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, oltre alla sottoscritta quale consigliera prima firmataria della proposta dell’ordine del giorno “Misure per la sicurezza urbana a Modica”. A nome mio e dei consiglieri firmatari ringrazio innanzitutto il Prefetto per la sensibilità manifestata nei nostri confronti e per l’attenzione dimostrata sulla problematica della sicurezza a Modica, il Questore, i Comandanti provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. Ringraziamo tutte le Forze dell’Ordine che nei giorni scorsi sono prontamente intervenute per assicurare alla Giustizia gli autori degli ultimi atti delinquenziali e che hanno dichiarato, in base ai dati ufficiali, un calo, nella nostra città, degli eventi criminosi. Prendiamo tuttavia atto della posizione dell’Amministrazione comunale di Modica, nelle persone del Sindaco e dell’Assessore al centro storico, secondo cui non esiste un allarme sicurezza. I consiglieri dei gruppi DC, Siamo Modica e Radici Iblee, supportati da numerosi cittadini e referenti delle associazioni di categoria, ritengono che la realtà sia ben diversa e che non possa essere ridotta a numeri statistici. La sottoscritta ha fatto presente che è sotto gli occhi di tutti come il centro storico sia cambiato, specialmente di notte. L'area si spopola, e ciò crea un ambiente propizio all'insorgere di comportamenti pericolosi, generando preoccupazione e insicurezza tra i residenti e gli operatori commerciali. La presenza di soggetti poco raccomandabili aumenta, con il rischio di risse, un rischio che, purtroppo, si è già concretizzato. Inoltre ci sono luoghi come il Parco urbano Padre Basile, Villa Silla, il Pizzo Belvedere, il parco San Giuseppe U Timpuni che, sempre nelle ore notturne, diventano terra di nessuno, in cui il disturbo della quiete pubblica si affianca a una diffusa attività di spaccio di sostanze stupefacenti, complice anche la mancanza di un sistema di videosorveglianza o il mancato funzionamento delle videocamere laddove sono presenti. Siamo consapevoli che alcune situazioni di pericolo e insicurezza sono presenti e tangibili, anche se non sempre emergono chiaramente dai dati registrati. Per questo motivo, il nostro impegno continuerà, manterremo alta l'attenzione sul tema e ci faremo portavoce delle legittime preoccupazioni e richieste dei nostri concittadini.

(Nella foto la consigliera Elena Frasca)

