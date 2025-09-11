E' senza il biglietto del bus e aggredisce il controllore: arrestato a Palermo

Un 44enne, già noto alle forze dell'ordine è stato arrestati dai carabinieri del Nucleo Radiomobile di Palermo per resistenza e lesioni a persona incaricata di un pubblico servizio. Secondo l'accusa l'uomo, sprovvisto di biglietto, avrebbe reagito in modo furioso, scagliandosi con calci e schiaffi contro il controllore che, di fronte alla mancanza del ticket, gli avrebbe intimato di scendere per procedere con la sanzione amministrativa. Il controllore, nonostante le difficoltà, sarebbe riuscito a far scendere l'aggressore dall'autobus, il quale avrebbe continuato a colpire con violenza la carrozzeria del mezzo, costringendo anche l'autista ad interrompere la corsa proprio per preservare la sicurezza di tutti gli altri passeggeri.

Solo l'arrivo dei militari, allertati da una chiamata alla Centrale Operativa, ha posto fine alla furia dell'individuo che, udite le sirene dei Carabinieri, a quel punto, sarebbe fuggito cercando di far perdere le proprie tracce. I militari, grazie alla descrizione fornita, hanno rintraccio l'indagato nelle immediate vicinanze e immediatamente bloccato e arrestato. Il gip ha convalidato l'arresto disponendo nei confronti dell'indagato l'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.