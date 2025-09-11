ou
ULTIME NOTIZIE

Risse e disordini in locali da ballo, chiuse 2 discoteche nel Palermitano

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Banner Sottotestata quattrocento
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
Rapina pescheria a Milazzo: titolare minacciato con una siringa: arrestato

Rapina pescheria a Milazzo: titolare minacciato con una siringa: arrestato

CronacaMessina

Avrebbe brandito, come se fosse un'arma, una siringa, per portare a termine una rapina in una pescheria di Milazzo. Il presunto rapinatore, un 45enne del luogo, già noto alle forze dell'ordine, con l'accusa di "rapina aggravata", è stato arrestato dai Carabinieri della Sezione Radiomobile di Milazzo che erano intervenuti a seguito di una segnalazione pervenuta all'utenza di pronto intervento 112.
Secondo quanto ricostruito dai militari dell'Arma, il malvivente sarebbe entrato nell'esercizio commerciale e, avvicinandosi alla cassa, con in mano una siringa, avrebbe minacciato il titolare facendosi consegnare l'intero incasso della giornata, per poi allontanarsi a piedi. L'immediato intervento dei militari ha consentito di bloccare il presunto rapinatore nelle adiacenze dell'esercizio commerciale, grazie anche all'azione di supporto di un privato cittadino che transitava nella zona.
I militari hanno così recuperato il bottino, pari a 360 euro, restituendolo al legittimo proprietario. L'uomo, invece, è stato condotto in caserma, laddove i Carabinieri hanno formalizzato il suo arresto. L'uomo è stato trasferito nel carcere di Barcellona Pozzo di Gotto, in attesa di essere giudicato per il reato a lui addebitato

Potrebbero Interessarti