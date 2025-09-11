ou
ULTIME NOTIZIE

Risse e disordini in locali da ballo, chiuse 2 discoteche nel Palermitano

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Banner Sottotestata quattrocento
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
Armi per vendetta contro il pastore rivale, padre e figlio arrestati a Gela

Armi per vendetta contro il pastore rivale, padre e figlio arrestati a Gela

CronacaCaltanissetta

Padre e figlio arrestati dai carabinieri per detenzione illegale di armi. È accaduto a Gela (Caltanissetta) dove i militari del reparto territoriale di Gela hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale, su richiesta della Procura, nei confronti di due persone, un 25enne e il padre 49enne, entrambi pregiudicati e residenti a Gela. Il provvedimento cautelare scaturisce da una complessa attività investigativa avviata dai Carabinieri nel periodo compreso tra gennaio e settembre 2023. L'indagine, condotta attraverso controlli, osservazioni, pedinamenti e attività tecniche, ha consentito di delineare "un quadro inequivocabile circa la disponibilità di armi da parte dei due indagati, in particolare un fucile e una pistola, utilizzati per la gestione violenta di controversie di natura privata". In particolare, nell'ambito dell'indagine è emerso un episodio di lite tra i due arrestati e un'altra persona, originato dal furto di alcuni ovini. I due "avrebbero ipotizzato di incendiare l'autovettura del presunto responsabile o di uccidere i suoi animali utilizzando le armi in loro possesso". Le successive indagini e approfondimenti hanno trovato riscontro anche nella perquisizione operata nel settembre 2023, durante la quale uno dei due arrestati è stato trovato in possesso di munizionamento calibro 7,65. Al termine delle formalità di rito, padre e figlio sono stati trasferiti nel carcere di Gela.

Potrebbero Interessarti