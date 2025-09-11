Armi per vendetta contro il pastore rivale, padre e figlio arrestati a Gela

Padre e figlio arrestati dai carabinieri per detenzione illegale di armi. È accaduto a Gela (Caltanissetta) dove i militari del reparto territoriale di Gela hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale, su richiesta della Procura, nei confronti di due persone, un 25enne e il padre 49enne, entrambi pregiudicati e residenti a Gela. Il provvedimento cautelare scaturisce da una complessa attività investigativa avviata dai Carabinieri nel periodo compreso tra gennaio e settembre 2023. L'indagine, condotta attraverso controlli, osservazioni, pedinamenti e attività tecniche, ha consentito di delineare "un quadro inequivocabile circa la disponibilità di armi da parte dei due indagati, in particolare un fucile e una pistola, utilizzati per la gestione violenta di controversie di natura privata". In particolare, nell'ambito dell'indagine è emerso un episodio di lite tra i due arrestati e un'altra persona, originato dal furto di alcuni ovini. I due "avrebbero ipotizzato di incendiare l'autovettura del presunto responsabile o di uccidere i suoi animali utilizzando le armi in loro possesso". Le successive indagini e approfondimenti hanno trovato riscontro anche nella perquisizione operata nel settembre 2023, durante la quale uno dei due arrestati è stato trovato in possesso di munizionamento calibro 7,65. Al termine delle formalità di rito, padre e figlio sono stati trasferiti nel carcere di Gela.