Sbarco migranti a Pozzallo, arrestato uno scafista

Agenti della squadra mobile di Ragusa hanno fermato un giovane egiziano di 18 anni, indagato per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Secondo l'accusa, il giovane sarebbe gravemente indiziato di aver condotto una imbarcazione carica di migranti dalle coste libiche, poi sbarcata domenica 7 settembre nel porto di Pozzallo con 75 migranti provenienti da Bangladesh, Pakistan, Egitto ed Eritrea, intercettata al largo dalla Capitaneria di Porto. Sin dalle prime ore successive allo sbarco, "l'attenzione degli investigatori si è concentrata sul giovane, che è stato individuato anche grazie alle testimonianze di alcuni migranti". Il 18enne stato trasferito in carcere a disposizione della Procura di Ragusa.