Strada per Floridia, discariche e cielo aperto: nessuno le rimuove (VIDEO)

E' una vergogna transitare sulla Statale 124, Siracusa - Floridia per l'enorme quantità di discariche incontrollate. Se i cittadini si indignano per l'abbondanza di immondizia, sono gli amministratori a dimostrare una insensibilità senza precedenti. Diranno sicuramente che è una questione di territoio e di competenze, un pietoso e inqualificabile rimpallo, sta di fatto che sulla strada c'è di tutto; dai sacchetti della spazzatura, ai rifiuti ingombranti. Un bel colpo d'occhio per i tanti forestieri che debbono raggiungre Floridia ed i Centri vicini di Solarino o che sono diretti nella zona collinare di Sortino. A poche decine di metri da un Centro commerciale alla priferia di Floridia, gestito da stranieri, la spazzatura si accumula inesorabilmente, A un chilotero di distanza, allo svincolo per Case Bianche, il panorama è disarmante. E pure sulla '124' transitano, sindaci, amministratori, consiglieri e deputati. Sono insesibili all'emergenza. Se la spazzatura non porta nè voti, nè consensi, lo stabiliranno, però, i cittadini al momento opportuno.