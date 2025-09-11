Siracusa, bloccato a Scala Greca con un panetto di hashish: denunciato
Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Siracusa, nell’ambito di controlli alla circolazione stradale, hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria aretusea un 40enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari hanno fermato l’uomo a bordo di un motociclo durante un controllo alla circolazione stradale in viale Scala Greca e a seguito di perquisizione personale e veicolare, hanno rinvenuto un panetto di 100 grammi di hashish occultata nel vano porta oggetti del motociclo.