ou
ULTIME NOTIZIE

Acate, biciclette e monopattini: ordinanza con nuovi divieti

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Banner Sottotestata quattrocento
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
Siracusa, bloccato a Scala Greca con un panetto di hashish: denunciato

Siracusa, bloccato a Scala Greca con un panetto di hashish: denunciato

CronacaSiracusa

Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Siracusa, nell’ambito di controlli alla circolazione stradale, hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria aretusea un 40enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari hanno fermato l’uomo a bordo di un motociclo durante un controllo alla circolazione stradale in viale Scala Greca e a seguito di perquisizione personale e veicolare, hanno rinvenuto un panetto di 100 grammi di hashish occultata nel vano porta oggetti del motociclo.

Potrebbero Interessarti