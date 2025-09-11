ou
Peschereccio contro gli scogli a Porticello: equipaggio rimane illeso

CronacaPalermo

Dalle ore 8,15 di stamattina, diverse squadre dei vigili del fuoco sono impegnate nelle operazioni di soccorso a un peschereccio di 45 metri incagliato a largo di Porticello, all'altezza dello scoglio la Formica, nel Palermitano. L'imbarcazione, a seguito dello scontro con gli scogli, ha riportato alcuni danni tra cui uno squarcio di circa un metro. L'equipaggio dell'imbarcazione, composto di 8 unita', e' rimasto illeso. Le squadre intervenute, composte da personale del nucleo Nautico, del nucleo Sommozzatori e da una squadra di terra a supporto, sono intervenute al fine di stabilizzare l'imbarcazione, evitandone l'affondamento. Le operazioni sono coordinate dalla Capitaneria di porto.

