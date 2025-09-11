Buttafuori di discoteca preso a bottigliate a Partinico

Un buttafuori in servizio alla discoteca Quetzal si è presentato la notte tra sabato e domenica all'ospedale di Partinico con una ferita alla spalla provocata da un colpo di bottiglia. Il vigilante era intervenuto per sedare una rissa tra una ventina di giovani nel parcheggio del locale. L'uomo durante la lite è stato ferito. I carabinieri sono stati avvisati dei tafferugli scoppiati davanti al locale, ma una volta arrivati in zona non hanno trovato nessuno. Successivamente si sono recati in ospedale e hanno trovatonl'impiegato della discoteca ferito che ha raccontato quantonsuccesso.