Modica, incendio in via Grimaldi: scontro politico sulla sicurezza in centro

A poche ore di distanza dalla riunione convocata dal prefetto di Ragusa sulla questione ordine pubblico a Modica, in via Grimaldi – la strada parallela al corso Umberto, simbolo del centro storico – un segnale preoccupante: un incendio di probabile origine dolosa ha distrutto le coperture in legno dei cassonetti per la raccolta differenziata. Il fumo ha anche annerito le facciate di alcuni palazzi. Le fiamme si sono sprigionate all’alba di oggi creando apprensione e paura tra i residenti. L’atto vandalico appare come una sorta di criminale risposta al vertice in Prefettura di mercoledì. Sulla questione sicurezza interviene la sindaca di Modica, Maria Monisteri. “ Resta alta la nostra attenzione sui livelli di sicurezza sia nel centro storico che nel resto della Città – afferma la sindaca – e ieri, all’Ufficio Territoriale del Governo, c’è stata la riunione del Comitato Ordine e Sicurezza cui sono stata presente assieme all’assessore al Centro Storico Piero Armenia. Ringrazio il Prefetto per la celerità usata nel convocare il comitato dal quale emergono confortanti dati di cui siamo stati messi al corrente e che si riferiscono ai reati in Città nell’ultimo trimestre, rapportati allo stesso periodo dello scorso anno. I dati, infatti, registrano un calo del 46% di reati commessi rispetto allo stesso periodo di un anno fa e questo è il frutto dell’ottimo lavoro non solo di repressione ma anche di prevenzione portato avanti a Modica dalle Forze dell’Ordine, presenti all’incontro di ieri in Prefettura con i loro massimi vertici provinciali, segno tangibile anche questo dell’interesse e dell’attenzione che si ha su Modica. I casi isolati come le due risse delle scorse settimane sono stati anch’essi oggetto di confronto e mi piace sottolineare che in entrambi i casi i protagonisti siano stati identificati in tempi rapidi dalle forze dell’ordine. Condividendo quanto detto ieri in sede di Comitato Ordine e Sicurezza, concludo facendo appello alle mie concittadine ed ai miei concittadini perché segnalino a chi di dovere qualunque movimento sospetto dovessero vedere, qualunque azione sia oltre le regole e ogni fatto che possa compromettere i livelli di sicurezza nella nostra Città”. Fin qui la sindaca.

Di tutt’altro parere i consiglieri comunali Dc dei gruppi Siamo Modica e Radici Iblee per i quali non si può ridurre tutto a semplici numeri statistici. "Anche se secondo l’Amministrazione comunale non esiste un allarme sicurezza in città e gli episodi verificatisi negli ultimi tempi sono da considerarsi fisiologici, noi riteniamo che la realtà sia ben diversa e manterremo alta la nostra attenzione” ribadiscono.

“E’ sotto gli occhi di tutti – affermano i consiglieri - come il centro storico sia cambiato, specialmente di notte. L'area si spopola, e ciò crea un ambiente propizio all'insorgere di comportamenti pericolosi, generando preoccupazione e insicurezza tra i residenti e gli operatori commerciali. La presenza di soggetti poco raccomandabili aumenta, con il rischio di risse, un rischio che, purtroppo, si è già concretizzato.

Inoltre ci sono luoghi come il Parco urbano Padre Basile, Villa Silla, il Pizzo Belvedere, il parco San Giuseppe U Timpuni che, sempre nelle ore notturne, diventano terra di nessuno, in cui il disturbo della quiete pubblica si affianca a una diffusa attività di spaccio di sostanze stupefacenti, complice anche la mancanza di un sistema di videosorveglianza o il mancato funzionamento delle videocamere laddove sono presenti. Siamo consapevoli – concludono - che alcune situazioni di pericolo e insicurezza sono presenti e tangibili, anche se non sempre emergono chiaramente dai dati registrati. Per questo motivo, il nostro impegno continuerà, manterremo alta l'attenzione sul tema e ci faremo portavoce delle legittime preoccupazioni e richieste dei nostri concittadini”.

Una cosa è certa, indipendentemente dalle prese di posizione: serve tutelare l’immagine del centro storico e assicurare tranquillità a residenti e commercianti. Torniamo a ribadire l’opportunità di chiedere – magari tramite il deputato modicano Nino Minardo, presidente della Commissione Difesa della Camera – l’invio di militari che, in maniera intelligente e discreta, possano svolgere compiti di sorveglianza nei vari quartieri di Modica e, soprattutto, in quelle zone dove gli episodi di microcriminalità sono più frequenti. Si aumenterebbero i controlli e si sopperirebbe anche all’assenza, ormai quasi totale, di agenti della Polizia locale.

A meno che, per intervenire, non si vogliano attendere episodi ben più gravi di quelli che la città sta subendo. Ma, questo, sarebbe un atteggiamento irresponsabile.

(Foto Vr Sicilia)