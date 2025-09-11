ou
Acate, biciclette e monopattini: ordinanza con nuovi divieti

Tamponamento a catena a Vittoria, 4 auto coinvolte:chiusa la Statale 115

CronacaRagusa

Tamponamento a catena sulla strada statale 115 nel ragusano. Lo rende noto l'Anas, sottolineando in una nota che, a causa di uno scontro che ha coinvolto quattro auto, è al momento chiusa la SS 115 "Sud Occidentale Sicula" al km 291,300 ed in entrambe le direzioni in località Vittoria, in provincia di Ragusa. Sono state istituite temporanee deviazioni su viabilità comunale attraverso lo svincolo di Acate (Km 291,200). Sul posto sono presenti Vigili del Fuoco, Forze dell'Ordine e squadre Anas.

