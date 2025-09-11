Acate, biciclette e monopattini: ordinanza con nuovi divieti

Il rispetto delle regole viene prima di tutto ed il sindaco di Acate Gianfranco Fidone adotta provvedimenti drastici a tutela dei cittadini e dei luoghi pubblici. Dopo la prima ordinanza che vietava il gioco del calcio, il transito con bici e monopattini in Piazza Matteotti, ne ha firmato un’altra che lo estende anche a Piazza Libertà, Piano San Vincenzo, Villa Margherita e allo spazio antistante il Castello.

Ma ora c’è una “concessione: “Raccogliendo le istanze di tante famiglie, abbiamo escluso dai divieti i minori di anni 6, i quali potranno circolare in bicicletta o in monopattino se accompagnati da un maggiorenne”.

Il giusto contrappeso, a quanto pare, per andare incontro ai genitori che lamentavano la “stretta” e di quanti in questi giorni, partecipando al dibattito cittadino innescato sui social, hanno sollevato per l’occasione anche l’annosa questione del campo sportivo, chiuso perché inagibile da tanti anni.

Sulle corse clandestine dei cavalli Fidone, ancora turbato dall’episodio di domenica scorsa e in prospettiva di recuperare l’antica tradizione del Palio, in un post manifesta, visibilmente deluso, tutta la sua indignazione: “Una vergogna che come amministrazione comunale condanniamo senza se e senza ma. Sono espressione di una sub cultura dell’illegalità che denunciamo perché, oltre a violare le regole, butta in cattiva luce una comunità di persone oneste e perbene che non meritano di essere al centro degli onori degli della cronaca. Acate ha bisogno di misure dure a drastiche”.