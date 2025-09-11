ou
ULTIME NOTIZIE

Pistole senza matricola, nuovo arresto a Milano per Baby Gang

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Banner Sottotestata quattrocento
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
Asp Siracusa, servizio telefonico per pazienti oncologici

Asp Siracusa, servizio telefonico per pazienti oncologici

Salute e MedicinaSiracusa

L'Asp di Siracusa ha istituito un nuovo centro accoglienza oncologico, un servizio telefonico dedicato esclusivamente ai pazienti oncologici ed oncoematologici. L'iniziativa - dice l'Asp siracusana - mira a semplificare l'accesso alle prestazioni sanitarie e a ridurre idisagi per i pazienti più fragili, eliminando la necessità d irecarsi di persona agli sportelli Cup tradizionali.  Il nuovo servizio, accessibile tramite la linea telefonica 0931 312531, è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13. Un operatore specializzato sarà a disposizione per prendere in carico le richieste dei pazienti o dei loro delegati,occupandosi della corretta registrazione e della prenotazione di visite ed esami. Il personale del Cao fornirà anche informazioni dettagliate sulla documentazione necessaria, le preparazioni richieste per gli esami e i percorsi di assistenza. Questo canale diretto e semplificato fungerà anche da punto informativo dedicato per ogni problematica sanitaria di competenza dell'Asp. "Con l'istituzione del Centro accoglienza oncologico - dice ildirettore generale dell'Asp di Siracusa Alessandro Caltagirone –questa Azienda fa un passo importante verso una sanità sempre più vicina ai bisogni dei cittadini. Questo servizio dedicato è stato pensato per dare una risposta concreta alle necessità dei pazienti oncologici, che meritano un accesso facilitato e un supporto costante nel loro percorso di cura. Per la divulgazione del nuovo Centro di accoglienza oncologico è stato predisposto un video esplicativo con l’ausilio dell’Intelligenza Artificiale sulle modalità di accesso pubblicato in rete e diffuso attraverso i social e riprodotto attraverso i circuiti interni nelle sale di attesa degli ospedali e dei distretti sanitari dell’Asp.

Potrebbero Interessarti