Asp Siracusa, servizio telefonico per pazienti oncologici

L'Asp di Siracusa ha istituito un nuovo centro accoglienza oncologico, un servizio telefonico dedicato esclusivamente ai pazienti oncologici ed oncoematologici. L'iniziativa - dice l'Asp siracusana - mira a semplificare l'accesso alle prestazioni sanitarie e a ridurre idisagi per i pazienti più fragili, eliminando la necessità d irecarsi di persona agli sportelli Cup tradizionali. Il nuovo servizio, accessibile tramite la linea telefonica 0931 312531, è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13. Un operatore specializzato sarà a disposizione per prendere in carico le richieste dei pazienti o dei loro delegati,occupandosi della corretta registrazione e della prenotazione di visite ed esami. Il personale del Cao fornirà anche informazioni dettagliate sulla documentazione necessaria, le preparazioni richieste per gli esami e i percorsi di assistenza. Questo canale diretto e semplificato fungerà anche da punto informativo dedicato per ogni problematica sanitaria di competenza dell'Asp. "Con l'istituzione del Centro accoglienza oncologico - dice ildirettore generale dell'Asp di Siracusa Alessandro Caltagirone –questa Azienda fa un passo importante verso una sanità sempre più vicina ai bisogni dei cittadini. Questo servizio dedicato è stato pensato per dare una risposta concreta alle necessità dei pazienti oncologici, che meritano un accesso facilitato e un supporto costante nel loro percorso di cura. Per la divulgazione del nuovo Centro di accoglienza oncologico è stato predisposto un video esplicativo con l’ausilio dell’Intelligenza Artificiale sulle modalità di accesso pubblicato in rete e diffuso attraverso i social e riprodotto attraverso i circuiti interni nelle sale di attesa degli ospedali e dei distretti sanitari dell’Asp.