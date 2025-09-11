E' morto il boss catanese ergastolano Giuseppe Salvo

Il boss ergastolano catanese Giuseppe Salvo, 76 anni, conosciuto come 'Pippo u carruzzeri' (il carrozziere ndr), è morto l'8 settembre in un ospedale della Lombardia. L'esponente di spicco della mafia catanese era detenuto nel carcere di Opera a Milano ma era stata trasferito in ospedale per l'aggravarsi delle sue condizioni di salute. La notizia della morte è stata pubblicata dal sito lasicilia.it. Salvo era nato il 18 marzo 1946 a San Cristoforo, quartiere povero di Catania. Il suo soprannome, 'u carruzzeri', proviene da un'autocarrozzeria di sua proprietà in cui comincia a lavorare quando ha circa venti anni. Diviene ben presto un elemento di spicco del clan Savasta che faceva riferimento al boss Antonino Puglisi ma proprio il boss non vede di buon occhio la sua ascesa e decide di eliminarlo. Salvo scampa a due attentati, prima di decidere di lasciare il clan Savasta e legarsi al gruppo mafioso del boss Salvatore Pillera e di Salvatore Cappello. Nel 1990 viene arrestato nell'ambito di un'inchiesta che coinvolge anche alcuni esponenti politici. Detenuto da allora, con l'aggravarsi delle condizioni di salute avrebbe lasciato la sua "eredità mafiosa" ai figli Giovanni Piero e Massimiliano Salvatore, quest'ultimo detenuto al 41 bis.