Pistole senza matricola, nuovo arresto a Milano per Baby Gang

Il trapper Baby Gang è stato arrestato e portato nel carcere di San Vittore nell'ambito di un'indagine della Procura di Lecco perché trovato in possesso di pistole con matricola abrasa e di un caricatore con 9 cartucce in una camera di un albergo a Milano e nella sua casa a Calolziocorte, nel Lecchese. Secondo il pm, Baby Gang 'è una persona molto pericolosa, che manifesta,anche nelle sue canzoni e esibizioni, un evidente disprezzoverso le forze dell'ordine. Abitualmente usa armi vere, anche da guerra, nelle riprese dei suoi video e per averle si avvale dell'appoggio di una rete criminale specializzata nel traffico di droga'. Sarà interrogato domani a Milano. Indagato ancheS imba La Rue per aver usato un vero mitragliatore in un video.