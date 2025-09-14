'Alto impatto' la zona di Cefafù al setaccio: 128 persone identificate

Continuano i controlli 'Alto Impatto' nel centro storico di Palermo e sul litorale cefaludese. In particolare un servizio interforze è stato realizzato lungo il litorale cefaludese, con particolare riferimento al lungomare Giardina, dove le aliquote della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Municipale.Complessivamente sono state identificate 128 persone di cui 30 con precedenti di polizia, controllati 66 veicoli, ed elevata una sanzione al Codice della Strada; una persona controllata con etilometro; controllate 4 persone sottoposte a provvedimenti con restrizione della libertà.Contestualmente, nel centro storico del capoluogo è stato realizzato, un servizio interforze, relativo al piano di sicurezza denominato “Alto Impatto”, che ha visto dispiegate sul territorio, aliquote della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza. Tutte le componenti schierate, ognuno per i settori di competenza, hanno garantito una significativa presenza su un ampio tratto del percorso della movida cittadina e del centro storico, con particolare riferimento alle zone della Vucciria, di corso Vittorio Emanuele e Via Roma, di piazza San Domenico, di via Argenteria, di via Paterna, di piazza Caracciolo e attorno agli assi viari di via Maccheronai, di discesa dei Giudici, di via Lattarini, di discesa Caracciolo, di via Gorizia, di via Cagliari, p.zza Rivoluzione e via Garibaldi.

Serrati, inoltre, i controlli lungo le strade del centro storico palermitano, volti a contrastare l’abusivismo commerciale, attraverso accertamenti di natura amministrativa funzionali al contemperamento del corretto svolgimento delle attività di esercizio pubblico e delle legittime aspettative di svago degli avventori.Nell’ambito di tali servizi sono state identificate persone 150 di cui 48 con precedenti di polizia, controllati 25 veicoli ed elevate 2 contravvenzioni al Codice della strada. I servizi di controllo del territorio continueranno anche nelle prossime settimane.