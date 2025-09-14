ou
Turano (Lega) a Calenda: "Lasci il seggio ottenuto coi voti dei siciliani"

PoliticaCataniaPalermoTrapani

"Per Carlo Calenda i politici siciliani sono incapaci, assenti e non fanno nulla. Quindi parla di sé stesso visto che in Sicilia non è tornato nemmeno per una granita, dopo essere stato eletto alle politiche del 2022 nella circoscrizione Sicilia Occidentale. Calenda sii sequenziale: dimettiti. Lascia il seggio al Senato a un siciliano, che almeno conosce la strada per arrivare in Sicilia". Così in un video sui social l'assessore all'Istruzione e formazione professionale della Regione Siciliana, il leghista, Mimmo Turano, riferendosi alle esternazioni del leader di Azione, Carlo Calenda, che ieri a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) hanno indotto per protesta il governatore della Sicilia Renato Schifani ad abbandonare la convention dei giovani di Forza Italia.

