Omicidio Kirk, cerimonia commemorativa all'Arizona Stadium

Una cerimonia commemorativa per l'attivista di destra Charlie Kirk ucciso si terrà il 21 settembre allo State Farm Stadium di Glendale, in Arizona, un luogo che può ospitare oltre 60.000 persone. L'ha annunciato Turning Point, l'organizzazione di cui Kirk era il co-fondatore. Attesi il presidente Trump, insieme a lvicepresidente Vance e al segretario di Stato Rubio. Secondo la Cnn, il presunto killer di Kirk, Tyler Robinson, viveva con ilsuo partner transgender nello Utah. Il partner di Robinson sta collaborando alle indagini. Kirk aveva posizioni antitransgender.