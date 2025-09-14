ou
ULTIME NOTIZIE

Tra Atletico Catania e Modica un pari che delude entrambi (1 a 1): troppo nervosismo

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Banner Sottotestata quattrocento
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
Omicidio Kirk, cerimonia commemorativa all'Arizona Stadium

Omicidio Kirk, cerimonia commemorativa all'Arizona Stadium

Fatti&Notizie

Una cerimonia commemorativa per l'attivista di destra Charlie Kirk ucciso si terrà il 21 settembre allo State Farm Stadium di Glendale, in Arizona, un luogo che può ospitare oltre 60.000 persone. L'ha annunciato Turning Point, l'organizzazione di cui Kirk era il co-fondatore. Attesi il presidente Trump, insieme a lvicepresidente Vance e al segretario di Stato Rubio. Secondo la Cnn, il presunto killer di Kirk, Tyler Robinson, viveva con ilsuo partner transgender nello Utah. Il partner di Robinson sta collaborando alle indagini. Kirk aveva posizioni antitransgender.

Potrebbero Interessarti