Tra Atletico Catania e Modica un pari che delude entrambi (1 a 1): troppo nervosismo

Salvini: stop ai bonus sempre agli stessi, rivedere regole Isee

Fatti&Notizie

Rivedere le regole dell'Isee perché tutti i bonus vanno troppo spesso sempre agli stessi: è la proposta che Matteo Salvini annuncia in collegamento alla festa dell'Udc in vista anche della preparazione della manovra. 'Ne ho parlato anche con Giorgetti - dice - e c'è un confronto in maggioranza'. E il ministro dell'Economia fa sapere che taglio Irpef e rottamazione sono obiettivo del governo, naturalmente seguendo una lista di priorità".

