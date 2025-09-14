ou
ULTIME NOTIZIE

Tra Atletico Catania e Modica un pari che delude entrambi (1 a 1): troppo nervosismo

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Banner Sottotestata quattrocento
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
Orrore a Sulmona. violenza su una 12enne: indagati 2 minorenni

Orrore a Sulmona. violenza su una 12enne: indagati 2 minorenni

Fatti&Notizie

Hanno abusato di una dodicenne e poi filmato le violenze diffondendole su gruppi WhatsApp. È quanto accaduto a Sulmona,vcentro abruzzese nella Valle Peligna, dove due giovanissimi, unvdiciottenne e un quattordicenne, sono stati indagati dallavProcura con l'accusa di violenza sessuale aggravata e revengevporn. Secondo quanto ricostruito, sarebbe stato il raccontovdella giovane vittima ai propri genitori a far scattare levindagini che hanno portato anche alle perquisizioni in casa e al sequestro di materiale informatico dei due indagati

Potrebbero Interessarti