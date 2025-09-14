Orrore a Sulmona. violenza su una 12enne: indagati 2 minorenni

Hanno abusato di una dodicenne e poi filmato le violenze diffondendole su gruppi WhatsApp. È quanto accaduto a Sulmona,vcentro abruzzese nella Valle Peligna, dove due giovanissimi, unvdiciottenne e un quattordicenne, sono stati indagati dallavProcura con l'accusa di violenza sessuale aggravata e revengevporn. Secondo quanto ricostruito, sarebbe stato il raccontovdella giovane vittima ai propri genitori a far scattare levindagini che hanno portato anche alle perquisizioni in casa e al sequestro di materiale informatico dei due indagati