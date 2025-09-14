Papa Leone: "Oggi compio 70 anni, ringrazio il Signore ed i miei genitori"

"Sembra che sappiate: oggi compio 70 anni. Rendo grazie al Signore, ai miei genitori, e ringrazio quanti hanno avuto un ricordo nella preghiera", "tante grazie a tutti". Lo ha detto il Papa alla fine dell'Angelus, mentre la piazza applaudiva e le bande musicali presenti hanno cominciato a suonare per fare gli auguri al Pontefice.

Mattarella al Papa: 'Auguri, spero di riceverla presto al Quirinale'

"Desidero assicurarLe, Padre Santo, che nel proseguimento della Sua alta missione apostolica potrà sempre contare sulla collaborazione della Repubblica Italiana, che ritrova nel Suo messaggio di rispetto per la centralità dell'essere umano, di servizio e di unità il riflesso dei valori della propria Costituzione. Con l'auspicio di poterLa presto ricevere al Palazzo del Quirinale, La prego di accogliere, nella felice ricorrenza del Suo compleanno e in vista del Suo onomastico, le espressioni di affettuosa vicinanza degli italiani tutti e della mia massima considerazione". E' quanto scrive il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio al Papa in occasione del compleanno del Pontefice.

Meloni: 'La politica è una missione al servizio della persona'

"In questo tempo, si racconta spesso di una gioventù 'perduta' e incapace di guardare al futuro con speranza - ha scritto la premier Giorgia Meloni nel messaggio di auguri al Papa -. La canonizzazione di due giovani Santi italiani - Piergiorgio Frassati e Carlo Acutis - è la smentita concreta di questo luogo comune. Con la loro vita e le loro opere, Frassati e Acutis ci hanno insegnato che la forza della fede esiste anche nella quotidiana e che è una fonte inesauribile di ricchezza, anche e soprattutto per chi sceglie l'impegno politico ed è chiamato a ricoprire incarichi di responsabilità. Mai come in quest'epoca è urgente ricordare quanto la politica rappresenti una missione, al servizio della persona, del bene comune e della pace tra i popoli e le Nazioni".