Tra Atletico Catania e Modica un pari che delude entrambi (1 a 1): troppo nervosismo

Attende carroattrezzi ma finisce in terrapieno: morto sulla Palermo- Mazara

CronacaPalermoTrapani

Un uomo di 71 anni Mario Mauro, di Napoli, è morto ieri sera sull'autostrada Palermo-Mazara del Vallo cadendo da un terrapieno mentre attendeva il carroattrezzi per la sua auto bloccata. L'uomo e la moglie di 67 anni si erano riparati dietro il guardrail ma tentando di tornare in autostrada l'uomo è precipitato da un terrapieno, facendo un volo di 6 metri. E' statore cuperato dai vigili del fuoco e dai sanitari del 118.Trasportato a Villa Sofia è morto poco dopo.

