Girava di notte in auto con la cocaina ed il crack, arrestato a Fiumefreddo

La Polizia di Stato ha arrestato un 38enne incensurato, originario di Fiumefreddo, fermato con della droga nascosta nel vano portaoggetti dell’auto. Il rinvenimento è avvenuto durante un posto di controllo effettuato nel territorio di Acireale dai poliziotti del locale Commissariato di pubblica sicurezza. Gli agenti hanno fermato un’auto con tre persone a bordo lungo corso Italia, avvertendo, sin dalle prime fasi del controllo, un certo nervosismo da parte del conducente del veicolo. La reazione del 38enne ha insospettito i poliziotti del Commissariato che hanno ritenuto opportuno procedere ad un controllo accurato non soltanto dal punto vista documentale, ma anche attraverso la perquisizione della sua auto. Durante gli accertamenti, i poliziotti hanno individuato un borsello conservato nel vano portaoggetti. Al suo interno, sono stati trovati cinque involucri con la droga, per un totale di circa 17 grammi di sostanza stupefacente presumibilmente di tipo cocaina e crack. Inoltre, sempre all’interno del veicolo sono stati trovati due coltelli sporchi di polvere bianca, un bilancino elettronico di precisione e materiale utilizzato, in genere, per il confezionamento delle dosi. Inoltre, è stata rinvenuta la somma in denaro di 250 euro in banconote di vario taglio, ritenuta provento dell’attività di spaccio. Quanto ritrovato è stato posto sotto sequestro. Il 38enne è stato arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva. Su disposizione del pm di turno, l’uomo è stato posto agli arresti domiciliari nella sua abitazione, in attesa del rito per direttissima.