Tra Atletico Catania e Modica un pari che delude entrambi (1 a 1): troppo nervosismo

Strada per Floridia, fai da te col fuoco per rimuovere discariche (VIDEO)

CronacaSiracusa

Se nessuno delle istituzioni interviene per rimuovere le discariche a cielo aperto nella strada per Floridia, ignoti, sbagliando, hanno proceduto al fai da tè. Cumuli di spazzatura e di ingombranti, sono stati dati alle fiamme, lontano da occhi indistreti. Una nuvola di fumo nero e odori nausebondi si sono sprigionati nel cielo di Floridia, provocando danni ambientali. Non può essere il fuoco a bonificare un'area che si estende fino al ponte di Capocorso. Ci sono forti reponsabilità da parte dell'ex Provincia di Siracusa, competente nella manutezione delle strade. Il Libero Consorzio di Siracusa, non ha infatti provveduto a fare intervenire una delle due società, Tekra o Igm, per fare rimuovere le discariche che inistono lungo la Statale 124. Lo scempio non si ferma. IL VIDEO

