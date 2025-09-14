ou
ULTIME NOTIZIE

Tra Atletico Catania e Modica un pari che delude entrambi (1 a 1): troppo nervosismo

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Banner Sottotestata quattrocento
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
Lesione tracheale, salvato bimbo di 9 anni dai medici di Catania e Taormina

Lesione tracheale, salvato bimbo di 9 anni dai medici di Catania e Taormina

Salute e MedicinaCataniaMessina

Il Codacons esprime il più vivo plauso al Policlinico di Catania e al Centro Cardiologico Pediatrico del Mediterraneo di Taormina per l’intervento eccezionale che ha salvato la vita a un bambino di 9 anni colpito da una gravissima lesione tracheale. L’operazione, di altissima complessità, è stata eseguita dall’équipe di Chirurgia Toracica del Policlinico di Catania guidata dal dott. Alberto Terminella, con la collaborazione dell’Anestesia e Rianimazione diretta dal dott. Vincenzo Scuderi. Determinante anche il contributo del dott. Enrico Iannace, cardio-anestesista del Centro di Taormina, e del team di Cardiochirurgia Pediatrica guidato dal dott. Salvatore Agati, primario del CCPM, che hanno gestito il supporto vitale extracorporeo. L’intervento, reso ancora più delicato dall’impossibilità di ricorrere a una normale intubazione, è stato reso possibile grazie all’utilizzo della tecnica ECMO (ossigenazione extracorporea a membrana), che ha garantito l’ossigenazione del piccolo paziente permettendo ai chirurghi di riparare con successo la trachea lesionata. Dopo la stabilizzazione, il bambino è stato trasferito a Taormina, dove è stato progressivamente svezzato dall’ECMO fino alla completa guarigione e alla dimissione. "Questo intervento – dichiara Francesco Tanasi, Segretario Nazionale del Codacons – dimostra come la collaborazione tra centri di eccellenza, professionisti altamente qualificati e tecnologie avanzate rappresenti la vera forza della nostra sanità. È la prova che quando strutture diverse mettono a fattor comune competenze ed esperienza, anche le sfide mediche più complesse possono essere vinte. La vicenda di questo bambino è motivo di orgoglio per la Sicilia e per l’intero Paese". Il Codacons sottolinea come episodi di questo tipo confermino l’importanza di investire nella sanità pubblica, potenziando le strutture e sostenendo i professionisti che ogni giorno, con dedizione e competenza, salvano vite umane.

Potrebbero Interessarti