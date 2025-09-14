Il Trapani liquida la Casertana a annulla la penalizzazione iniziale: granata a +2

Il Trapani regolado la Casertana per 2 a 0, cacella la penalizzazione iniziale di otto punti. Per i granata di Aronica, la nuova stagiome comincia da oggi, con una posizione in classifica di + 2 punti.

Il primo tempo è stato abbastanza equilibrato con gli ospiti sicuramente più intraprendenti ma con i granata che hanno avuto l'occasione più pericolosa con la traversa centrata su colpo di testa da Celeghin sugli sviluppi di un angelo battuto dalla destra da Canotto. Al 24 l'arbitro concede un calcio di rigore per un presunto atterramento di Kallon stretto nella morsa tra Negro e Stramaccioni. Mister Aronica chiede la revisione all'FVS e la sua chiamata si rivela decisiva visto che il direttore di gara torna sui suoi passi e revoca la decisione.

Nella ripresa parte nuovamente meglio la Casertana che pareggia il conto dei legni con la traversa centrata di testa da Vano su calcio di punizione battuto dalla trequarti da Pezzella. Siamo all'ora di gioco e praticamente la Casertana finisce li. I granata iniziano a spostare il baricentro in avanti, Aronica inverte la posizione dei due esterni offensivi e i granata diventano pericolosi ogni volta che si spingono in avanti. Le due reti sono la logica conclusione di una supremazia che viene legittimata fino al 90°, con gli ospiti incapaci di creare situazioni pericolose, al netto di un mischione nell'area piccola con Galeotti a terra.

Minuto 68' vantaggio del Trapani: sugli sviluppi di un fallo laterale dalla sinistra Di Noia penetra in area mettendo una palla tesa sulla quale si fa trovare puntuale Grandolfo che in scivolata mette in rete.

Al 73 ' raddoppio del Trapani: Pietro Ciotti è bravo a lavorare una palla in profondità liberandosi di un paio di avversari e calciando rasoterra sul primo palo. Nulla da fare per De Lucia invano proteso in tuffo.