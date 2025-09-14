Una doppietta di Pohjanpalo spiana al Palermo la strada del successo a Bolzano

Il Palermo espugna il Druso e passa per 2-0 sul Sudtirol. Pronti via ed i rosanero alla prima palla inattiva passano in vantaggio. L'azione al 2' parte da calcio d'angolo battuta da Ranocchia, la palla è spizzata da Le Douaron che allunga la traiettoria sul secondo palo, dove c'è appostato Pohjanpalo che insacca di testa. Ottenuto il vantaggio il Palermo non molla la presa, costringendo i padroni di casa a leggere la partita sulla difensiva. I due portieri rimangono inoperosi per i restanti minuti del primo periodo. Al 10' della ripresa Odogwu s'accartoccia sulla palla a due passi da Joronen, sprecando una buona opportunità. Il Palermo raddoppia al 35' trasformando un contropiede micidiale avviato da Palumbo e concretizzato da Pohjanpalo.

Il presidente del Palermo Dario Mirri, in trasferta con la squadra a Bolzano per il match in casa del Sudtirol, ha scelto di non entrare allo stadio Druso e di restare per tutta la gara nell'area parking, in segno di solidarietà nei confronti dei tifosi e delle famiglie palermitane che hanno comunque raggiunto Bolzano per sostenere la propria squadra del cuore. Questa scelta in relazione al divieto di trasferta per i tifosi residenti in Sicilia. "La decisione degli Organi competenti è insindacabile - dichiara Mirri - ma sbagliata nei tempi e nei modi. Non è possibile discriminare e penalizzare un popolo intero soltanto per colpire una minoranza di individui che nulla hanno a che vedere con il calcio".