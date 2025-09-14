Dal 19 al 21 settembre a Rosolini la Festa provinciale dell'Unità

Si svolgerà in piazza Garibaldi a Rosolini la festa provinciale dell’Unità, dal 19 al 21 settembre 2025. Un ricco calendario di dibattiti ed iniziative a contrassegnare la ripresa autunnale dell’attività politica della federazione siracusana del PD. Già il 5 settembre si tenne una anticipazione con l’iniziativa tenutasi a Siracusa sulla Medicina di genere con la vicesegretaria regionale Valentina Chinnici. Da venerdì prossimo la festa apre i battenti a Rosolini. Numerosi gli ospiti di spicco e di rilievo nazionale che si alterneranno durante la kermesse. A fare gli onori di casa in apertura alle 17 saranno il segretario provinciale Piergiorgio Gerratana ed il coordinatore della segreteria regionale del PD Giacomo D’Arrigo. Segnaliamo di seguito, in ordine cronologico, i temi che saranno oggetto di confronto e dibattito. Venerdì 19 si parte alle 18 con un intervento del professor Giovanni Barreca, docente di geologia strutturale all’Università di Catania e della senatrice del M5S Ketty Damante sulla questione “Ponte sullo stretto”. Alle 18.30 il punto su “Libertà d’informazione: chi la teme?” con la partecipazione del senatore Antonio Nicita e dell’europarlamentare Sandro Ruotolo, responsabile informazione PD nazionale. Alle 19.30 confronto su “Riforma della giustizia” con Marco Dragonetti presidente Associazione Nazionale Magistrati sezione di Siracusa e il senatore Andrea Giorgis componente della Commissione Affari Costituzionali. Alle 20.45 dibattito su “Politica estera e Gaza” nel corso del quale è previsto un collegamento con la Global Sumud Flottilla dove sono presenti i parlamentari PD Arturo Scotto ed Annalisa Corrado. Sabato 20 alle 17 il segretario regionale Anthony Barbagallo ed Orazio Arancio, responsabile dipartimento sport del PD Sicilia, saranno intervistati sul tema “Lo sport entra nella Costituzione”. Alle 19.30 confronto su “Sanità tra riforme e territori” con la senatrice Beatrice Lorenzin, già ministra della salute ed altri ospiti. Alle 20.45 Dialogo tra il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca dialoga con la presidente del PD Sicilia Cleo Li Calzi presentando il libro “La sfida” dello stesso De Luca. Domenica 21 alle 18 conferenza stampa del senatore Antonio Nicita e dell’onorevole Filippo Scerra del M5S su “Sisma 90”. Alle 18.30 confronto su “Diritto a restare: tra economia società e servizi” con la presidente PD Sicilia Cleo Li Calzi, il segretario generale CGIL Siracusa Franco Nardi ed altri ospiti. Modera la presidente PD Federazione di Siracusa Renata Giunta. Alle 20.30 Dibattito su “Le sfide dei Comuni nella gestione dei servizi pubblici” con tra gli altri il presidente ANCI Sicilia Paolo Amenta ed il sindaco di Carlentini Giuseppe Stefio. Alle 21.30 la chiusura della kermesse vedrà gli interventi di Andrea Orlando, già Ministro dell’ambiente, della giustizia, e delle politiche sul lavoro, del senatore Antonio Nicita e del segretario provinciale PD Piergiorgio Gerratana. La Festa dell’Unità di Rosolini non sarà soltanto un momento di confronto politico, ma anche una grande occasione di comunità e partecipazione. La piazza si trasformerà in un luogo vivo, animato dagli artigiani del territorio che con i loro stand faranno conoscere le tradizioni e la creatività locale, dalle librerie e dagli editori che proporranno libri da scoprire e acquistare, dalle band che con la loro musica dal vivo daranno voce agli artisti della nostra terra e dagli spazi gastronomici curati direttamente dal circolo locale, che offriranno ai visitatori i sapori autentici della nostra cucina. Non mancheranno inoltre momenti dedicati ai più piccoli, con una rappresentazione teatrale pensata per coinvolgere e divertire i bambini, e grazie alla collaborazione con l’associazione scacchistica sarà possibile cimentarsi con il gioco degli scacchi attraverso una suggestiva scacchiera gigante allestita in piazza. Un intreccio di cultura, socialità e convivialità che renderà la kermesse un appuntamento capace di unire impegno politico e valorizzazione delle eccellenze del territorio, restituendo il senso pieno di una festa popolare aperta a tutti.