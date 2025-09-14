Scontro nel Barese, muore ex dg della Asl di Bari

L'ex direttore generale della Asl di Bari, Domenico Colasanto, di 75 anni, è morto nel tardo pomeriggio di oggi in un incidente stradale avvenuto sulla strada che collega Bitonto alla frazione di Palombaio, in provincia di Bari.

La vittima era alla guida di un'auto che all'altezza dell'incrocio con la provinciale 89 si è scontrata con una Jeep a bordo della quale c'erano tre persone che sono rimaste ferite: due di loro sono state trasportate in codice giallo all'ospedale San Paolo di Bari, l'altra è stata soccorsa dal personale del 118 e portata al Policlinico di Bari in codice rosso.

Il 75enne è finito in un uliveto e per lui sono stati inutili i soccorsi prestati dal personale sanitario.