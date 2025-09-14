Tra Atletico Catania e Modica un pari che delude entrambi (1 a 1): troppo nervosismo

Il Modica apre la nuova stagione di Eccellenza con un pareggio a Viagrande con l'Atletico Catania, squadra tosta, forte tecnicamente, con parecchi ex rossoblù in campo. Un risultato che l'allenatore modicano, Filippo Raciti, ha giudicato sostanzialmente giusto, pur lamentando un certo nervosismo accentuato dagli infortuni di Belluso e Mallia ad inizio di ripresa. Con Bonanno out per scontare una squalifica dell'ultima gara della scorsa stagione con l'Atletico Palermo, il Modica ha potuto contare in avanti solo su un generoso Savasta che in un paio di occasioni ha mancato per poco il gol. I rossoblù di Raciti passano in vantaggio con Belluso al 39' e sono raggiunti al 61' da Grasso. Alla fine del primo tempo, protagonista il portiere del Modica, Romano, che para un rigore calciato da Randis. Dai rossoblù di Raciti ci si aspettava qualcosa di più anche se bisogna considerare il valore di un avversario tecnicamente molto ben messo.

ATLETICO CATANIA 1

MODICA 1

Atletico Catania 1994: Irusta, Godino, Grasso (78’ Viegas), Triolo, Sanfilippo (69’ Tosto) Gomes, Panebianco, Randis (87’ Riccobono), Anastasio, Lorefice (75’ Rossomando), Garofalo (69’ Massarelli M). Panchina: D’Agata, Massarelli F, Rossomando, Massarelli M, Viegas, Tosto, Miano, Riccobono, Catania. Allenatore: Angelo Galfano.

Modica Calcio: Romano, Bonaccorso (80’ Missud), Valenca, Maimone (78’ Misseri), Sessa, Asero, Belluso (50’ Brugaletta S.), Savasta (87’ Incatasciato), Mallia (50’ Ventura), Sangarè, Intzidis. Panchina: Calabrese, Incatasciato, Brugaletta N, Misseri, Missud, Brugaletta S, Ventura, Curulla, Mbaye. Allenatore: Filippo Raciti

Marcatori: 39’ pt Belluso (M), 61’ Grasso (A)

Ammoniti: Gomes, Randis (A), Bonaccorso, Sangarè, Valenca (M)