Evade e aggredisce un passante: arrestato a Palermo

Magazziniere di una farmacia ucciso a colpi di pistola a Palermo

CronacaPalermo

E' morto l'uomo ferito con quattro colpi di pistola in piazza Principe di Camporeale a Palermo. I sanitari del 118 hanno tentato di rianimarlo, ma non c'è stato nulla da fare.
Nella zona dell'omicidio vi sono alcune telecamere. La vittima è Stefano Gaglio, 39 anni, magazziniere della farmacia Sacro Cuore che si trova in piazza Principe Camporeale. L'uomo dopo avere lasciato i figli a scuola stava entrando in farmacia dal lato del magazzino in via Oberdan. Aveva parcheggiato lo scooter ed era sul marciapiede quando è stato raggiunto da quattro colpi d'arma da fuoco. L'assassino è ricercato dagli agenti della squadra mobile.

