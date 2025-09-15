ou
Si chiama Costanza I di Sicilia il traghetto costruito per la Regione da Fincantieri Palermo

EconomiaPalermo

Si chiama 'Costanza I di Sicilia' il nuovo traghetto costruito da Fincantieri per la Regione siciliana. Il nome è apparso nella prua dello scafo che sarà varato tra poche settimane.
Le tute blu del cantiere stanno lavorando incessantemente per gli ultimi ritocchi al Ro-pax classe A commissionato dalla Regione, che ha investito circa 120 milioni. Dopo la consegna dello scafo, saranno effettuati i lavori di allestimento. La consegna è prevista nel 2026. Non è escluso che la Regione siciliana punti alla costruzione di un secondo traghetto che distingue per le caratteristiche tecnologiche avanzate, specialmente in tema di sostenibilità ambientale. Il traghetto è lungo circa 140 metri, alto 24 metri, 8 ponti e una stazza lorda di circa 14.500 tonnellate. La nave potrà trasportare fino a mille passeggeri e 200 automobili, raggiungendo una velocità massima di 19 nodi. Sarà utilizzato per le tratte tra la Sicilia e le isole di Lampedusa, Linosa e Pantelleria. Intanto, al cantiere navale di Palermo gli operai lavorano sulle prime sezioni del troncone, che a lavori completati sarà lungo 124 metri e alto 37, della quinta nave da crociera Explora della Msc. Il varo è previsto tra marzo e aprile del 2026.

