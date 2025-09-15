'Un ecografo per la Salute', più servizi a Siracusa grazie a Unicredit

La sezione di Siracusa di Salute Donna presenterà lunedì 22 settembre alle 10, presso la Sala Stampa della Cittadella dello Sport, il progetto "Un ecografo per la salute", alla presenza di Salvatore Malandrino, Regional Manager Sicilia di UniCredit. Il progetto, di forte valenza sociale, è stato reso possibile grazie al contributo di UniCredit, che ha supportato l'acquisto di un ecografo Ecocolordoppler portatile Mindray MX7 Zeus, completo di software dedicati, sonda lineare L13-3S e stampante Sony ad alta tecnologia.

L' Associazione Salute Donna, da anni attiva sul territorio come punto di riferimento nella prevenzione oncologica, garantirà visite senologiche ed esami ecografici gratuiti a donne di età compresa tra i 20 e gli 80 anni, con particolare attenzione alle under 40, spesso escluse dai programmi di screening tradizionali.

L'obiettivo è quello di ampliare l'accesso ai servizi di prevenzione, raggiungendo un numero sempre maggiore di beneficiarie nell'area di Siracusa e dintorni.

"Con l'acquisto di questa strumentazione ad alta tecnologia intendiamo intensificare in modo significativo l'attività di screening per la prevenzione dei tumori al seno, estendendo il servizio a un bacino d'utenza sempre più ampio - ha detto Mariaconcetta Francica Nava, presidente di Salute Donna Siracusa -. La domanda da parte delle donne del territorio è in costante crescita, come rilevato anche dai nostri medici. Un ringraziamento particolare va a UniCredit che, in linea con i propri obiettivi etici, ha scelto di destinare parte delle sue risorse a un progetto di grande impatto sociale". Per Salvatore Malandrino, regional manager Sicilia di UniCredit, ha sottolineato: "Essere vicini al territorio rappresenta per UniCredit una responsabilità e un impegno concreto, che si traduce anche nel sostegno a enti del Terzo Settore e organizzazioni non profit impegnate nel promuovere inclusione, sviluppo e benessere delle comunità locali.

In particolare, la donazione al progetto "Un ecografo per la salute" è stata resa possibile grazie al contributo del Fondo Carta Etica, alimentato dalla donazione del 2 per mille delle spese sostenute da clienti e dipendenti UniCredit con le carte di credito 'Etiche'.

Dal 2011 a oggi, UniCredit ha destinato in Sicilia oltre 2,5 milioni di euro a 212 progetti portati avanti da onlus attive sull'isola".