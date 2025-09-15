Girava vicino alla stazione con la droga in auto: 31enne ai domiciliari a Catania

Girava con la droga in auto nella zona stazione centrale, ma è stato scoperto e arrestato dalla Polizia di Stato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva. L’arrestato è un 31enne catanese, che è stato fermato per un controllo dai poliziotti della squadra volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Catania. Nel corso dei servizi di pattugliamento serali, gli agenti hanno notato in via De Branca un’autovettura in sosta, con a bordo due giovani, i quali, non appena si sono accorti della presenza della volante, con uno scatto repentino hanno chiuso gli sportelli e, dopo aver messo in moto, hanno tentato di allontanarsi, venendo raggiunti e fermati dai poliziotti dopo poche centinaia di metri. Scesi dal veicolo di servizio, i poliziotti sono stati subito investiti da un forte odore di marijuana. Per questo motivo hanno invitato il conducente a spegnere il motore e a scendere dal mezzo. Non appena fuori l’uomo ha dichiarato loro di essere in possesso di droga, nascosta all’interno del veicolo, precisando che l’altra persona in auto con lui era all’oscuro di tutto. La medesima versione è stata raccontata anche dal passeggero, che ha aggiunto di aver chiesto all’amico un passaggio dalla stazione centrale a casa, precisando di aver immaginato che il forte odore di marijuana potesse essere dovuto ad una sigaretta fumata in precedenza dal 31enne. Per questi motivi, i poliziotti hanno perquisito il 31enne e l’auto dove, sui sedili posteriori, è stata rinvenuta una borsa frigo, di colore rosa, con all’interno 30 involucri in cellophane contenenti sostanza stupefacente presumibilmente del tipo marijuana. Inoltre, riposta all’interno del vano porta oggetti, è stata trovata una busta di plastica contenente 12 involucri in cellophane con all’interno sostanza stupefacente presumibilmente del tipo hashish e 6 involucri di sostanza stupefacente presumibilmente del tipo marijuana, dal peso lordo complessivo di 210 grammi. Nel corso della perquisizione personale dell’uomo, all’interno della tasca destra dei pantaloncini, sono state rinvenute numerose banconote in contanti per una somma complessiva di 1.170 euro, ritenute probabile provento dell’attività illecita. Altri 155 euro, in banconote di vario taglio, sono stati trovati nel portafogli. Sia le banconote che la sostanza stupefacente sono state sequestrate. Dopo le operazioni di identificazione, effettuate attraverso il fotosegnalamento negli uffici della Polizia Scientifica, completati tutti gli atti di rito, i poliziotti hanno arrestato l’uomo per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Informato di quanto accaduto, il Pubblico Ministero di turno ha disposto che l’arrestato fosse sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del giudizio direttissimo.